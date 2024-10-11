Российский бизнес спас финскую госкомпанию от миллионных убытков

Компании из России погасили долг по кредитам на сотни миллионов евро перед государственным специальным финансовым учреждением Финляндии — Finnvera. Об этом заявил генеральный директор организации Паули Хейккиля. По его словам, Finnvera кредитовала крупные инфраструктуры проекты, телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли в РФ.

«Обязательства были довольно значительными: около 1 млрд на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — приводит издание Yle слова гендиректора компании.

Руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта добавил, что российские компании погашают кредиты довольно быстро. По его словам, причина в том, что фирмы сохраняли платёжеспособность даже в нынешних реалиях. Кроме того, Хаарасилта призвал помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать обязательства ради сохранения своей репутации.