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11 октября, 16:12

Российский бизнес спас финскую госкомпанию от миллионных убытков

Yle: Компании из РФ погасили миллиардные долги перед финским кредитором Finnvera

Компании из России погасили долг по кредитам на сотни миллионов евро перед государственным специальным финансовым учреждением Финляндии — Finnvera. Об этом заявил генеральный директор организации Паули Хейккиля. По его словам, Finnvera кредитовала крупные инфраструктуры проекты, телекоммуникационную, лесную и судостроительную отрасли в РФ.

«Обязательства были довольно значительными: около 1 млрд на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — приводит издание Yle слова гендиректора компании.

Руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта добавил, что российские компании погашают кредиты довольно быстро. По его словам, причина в том, что фирмы сохраняли платёжеспособность даже в нынешних реалиях. Кроме того, Хаарасилта призвал помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать обязательства ради сохранения своей репутации.

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А ранее Life.ru писал, что российские власти подняли взнос для иностранных компаний при продаже активов. Теперь взнос в бюджет, который обязаны уплатить зарубежные владельцы, составит 35% от стоимости сделки по рынку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Bostan

Дарья Нарыкова
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