Иностранным компаниям придётся платить больше за выход с российского рынка

Российские власти ужесточили условия для иностранных компаний, продающих свои активы в стране. Теперь взнос в бюджет, который обязаны уплатить зарубежные владельцы, составит 35% от рыночной стоимости сделки. Ранее эта сумма составляла 15%, однако по информации источников РБК, изменения вступили в силу с целью усилить контроль над иностранным капиталом.

Согласно новым правилам, уплата будет производиться поэтапно: 25% суммы должны поступить в бюджет в первый месяц после сделки, затем ещё 5% в течение года и оставшиеся 5% через два года. Помимо этого, был увеличен обязательный дисконт на рыночную стоимость активов: если раньше он составлял 50%, теперь он возрос до 60%. Таким образом, покупка актива возможна лишь за 40% его реальной стоимости.

Власти также ввели особое требование для крупных сделок. Активы, превышающие 50 миллиардов рублей, теперь можно продать исключительно с одобрения президента России. Эти изменения подтвердил глава адвокатской коллегии «Николаев и партнёры» Юрий Николаев, отметив, что новые меры могут значительно повлиять на планы иностранных компаний в России.