Danone полностью передала активы в России компании "Вамин Р"

Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже активов в России компании "Вамин Р". Соответствующее заявление опубликовано на сайте.

"В продолжение пресс-релиза от 22 марта 2024 года... Danone объявляет о завершении этой сделки", — говорится в коммюнике.