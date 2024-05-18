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18 мая, 00:06

Danone полностью передала активы в России компании "Вамин Р"

Danone. Обложка © ТАСС / ZEUS

Danone. Обложка © ТАСС / ZEUS

Французская Danone сообщила, что завершила сделку по продаже активов в России компании "Вамин Р". Соответствующее заявление опубликовано на сайте.

"В продолжение пресс-релиза от 22 марта 2024 года... Danone объявляет о завершении этой сделки", — говорится в коммюнике.

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Напомним, французская компания Danone выпускала в России ряд популярных у покупателей товаров, в том числе под брендами "Простоквашино", "Растишка" и "Тёма", однако в марте 2022 года компания приостановила все инвестиции в бизнес в РФ, а позднее перестала ввозить в нашу страну некоторые марки воды. Осенью того же года российская часть компании "Данон" перешла к местному менеджменту, а в июле 2023-го указом президента Владимира Путина — во временное управление Росимущества. Новым гендиректором стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. В марте текущего года глава государства отменил передачу во временное управление иностранных долей "Данона" Росимуществу.

Анатолий Симоненко
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