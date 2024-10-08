Был в список «на приземление»: Эксперт раскрыл причины блокировки Discord в РФ
Эксперт Журавлёв: Discord не зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН
Платформа Discord не зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом заявил управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлёв, комментируя блокировку мессенджера на территории России.
«Discord был включён в список «на приземление» ещё в 2021 году, и до сих пор не выполнил основные обязанности иностранного лица. В частности, не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создал филиал или представительство, а также не разместил форму для направления обращений в свой адрес. На платформе до сих пор остаётся множество противоправных материалов», — отметил Журавлёв
Журавлёв сообщил, что по данным Роскомнадзора с 20 сентября в отношении платформы было вынесено пять новых решений. Он отметил, что несмотря на это, санкции в отношении сервиса до сих пор проявляются лишь в виде предупреждений и штрафов, которые несоизмеримо меньше тех, что могли бы наложить регуляторы США и ЕС. Таким образом, площадка продолжает нарушать законодательство, но при этом работает с российскими пользователями. Другими словами, сервис придерживается крайне избирательной политики, отказываясь от того, что считает для себя некомфортным. Журавлёв предположил, что это могло стать следствием принятого регулятором решения.
Напомним, сегодня Роскомнадзор заблокировал Discord в России за нарушение положений законодательства нашей страны. Ранее мессенджер никак не отреагировал на требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами.
Shutterstock / FOTODOM / Primakov