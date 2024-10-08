Был в список «на приземление»: Эксперт раскрыл причины блокировки Discord в РФ

«Discord был включён в список «на приземление» ещё в 2021 году, и до сих пор не выполнил основные обязанности иностранного лица. В частности, не зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создал филиал или представительство, а также не разместил форму для направления обращений в свой адрес. На платформе до сих пор остаётся множество противоправных материалов», — отметил Журавлёв

Журавлёв сообщил, что по данным Роскомнадзора с 20 сентября в отношении платформы было вынесено пять новых решений. Он отметил, что несмотря на это, санкции в отношении сервиса до сих пор проявляются лишь в виде предупреждений и штрафов, которые несоизмеримо меньше тех, что могли бы наложить регуляторы США и ЕС. Таким образом, площадка продолжает нарушать законодательство, но при этом работает с российскими пользователями. Другими словами, сервис придерживается крайне избирательной политики, отказываясь от того, что считает для себя некомфортным. Журавлёв предположил, что это могло стать следствием принятого регулятором решения.