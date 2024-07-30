Украинскому бизнесу помахали повышением налогов на фоне 500-миллиардной дыры в бюджете
Министр Марченко: Украине нужно срочно закрыть дыру в бюджете на 500 миллиардов
У Украины есть две большие проблемы — дыра в бюджете на 500 миллиардов гривен и необходимость срочно её закрыть. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко. По его словам, столь критическая ситуация будет наблюдаться в Незалежной и в следующем году.
Кроме того, считает чиновник, если бизнес хочет работать на Украине, то ему "пора осознать", что "вопрос безопасности должен быть решён за счёт увеличения налогов".
Напомним, Международный валютный фонд решил предоставить Украине ещё 2,2 миллиарда долларов кредита, добив общий долг Киева до почти 7,6 миллиарда. К слову, в 2024 году Незалежная должна выплатить 2,9 миллиарда, однако денег, разумеется, нет, и Минфину не удалось договориться с держателями евробондов о реструктуризации задолженности. На этом фоне в Верховной раде назвали Украину мировым лидером по дефициту бюджета.
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