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30 июля, 10:15

Украинскому бизнесу помахали повышением налогов на фоне 500-миллиардной дыры в бюджете

Министр Марченко: Украине нужно срочно закрыть дыру в бюджете на 500 миллиардов

У Украины есть две большие проблемы — дыра в бюджете на 500 миллиардов гривен и необходимость срочно её закрыть. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко. По его словам, столь критическая ситуация будет наблюдаться в Незалежной и в следующем году.

Кроме того, считает чиновник, если бизнес хочет работать на Украине, то ему "пора осознать", что "вопрос безопасности должен быть решён за счёт увеличения налогов".

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Напомним, Международный валютный фонд решил предоставить Украине ещё 2,2 миллиарда долларов кредита, добив общий долг Киева до почти 7,6 миллиарда. К слову, в 2024 году Незалежная должна выплатить 2,9 миллиарда, однако денег, разумеется, нет, и Минфину не удалось договориться с держателями евробондов о реструктуризации задолженности. На этом фоне в Верховной раде назвали Украину мировым лидером по дефициту бюджета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Матвей Константинов
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