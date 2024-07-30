Украинскому бизнесу помахали повышением налогов на фоне 500-миллиардной дыры в бюджете

У Украины есть две большие проблемы — дыра в бюджете на 500 миллиардов гривен и необходимость срочно её закрыть. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко. По его словам, столь критическая ситуация будет наблюдаться в Незалежной и в следующем году.