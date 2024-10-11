«Жажда наживы»: Военный эксперт объяснил смертельное пристрастие ВСУшников к TikTok
Военный эксперт Дандыкин: Бойцы ВСУ снимают видео для TikTok из-за жадности
Украинские военные, снимая видео для соцсети TikTok, привлекли внимание операторов ударных беспилотников ВС России, в результате чего был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) ВСУ в ДНР. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что ВСУшники с помощью таких роликов пытаются срубить деньги и ненароком помогают российским бойцам.
«Наверное, жажда наживы определённая есть, потому что ВСУшникам хочется ещё срубить деньги за какие-то ролики, за просмотры и так далее по телеграм-каналам. Я думаю, только так объяснить это можно. Или просто глупостью. Но я думаю, это всё-таки играет патологическая жадность. Конечно, увлечение таким занятием погубит ВСУ. Но, в первую очередь, их погубит прежде всего действие наших войск, несомненно», — отметил эксперт.
Дандыкин добавил, что снятые по глупости или жадности видео украинских военных помогают российским бойцам в достижении целей. При этом собеседник Life.ru считает, что противник всё понимает, но всё равно хочет заработать на просмотрах и хайпе.
Напомним, ранее стало известно, что снимавшие видео для «Тиктока» бойцы ВСУ навели на себя удар российского БПЛА. Точный удар беспилотника уничтожил блиндаж, который использовался ВСУ как командно-наблюдательный пункт в районе населённого пункта Горняк в ДНР.
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