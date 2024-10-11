«Жажда наживы»: Военный эксперт объяснил смертельное пристрастие ВСУшников к TikTok

Украинские военные, снимая видео для соцсети TikTok, привлекли внимание операторов ударных беспилотников ВС России, в результате чего был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) ВСУ в ДНР. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что ВСУшники с помощью таких роликов пытаются срубить деньги и ненароком помогают российским бойцам.

«Наверное, жажда наживы определённая есть, потому что ВСУшникам хочется ещё срубить деньги за какие-то ролики, за просмотры и так далее по телеграм-каналам. Я думаю, только так объяснить это можно. Или просто глупостью. Но я думаю, это всё-таки играет патологическая жадность. Конечно, увлечение таким занятием погубит ВСУ. Но, в первую очередь, их погубит прежде всего действие наших войск, несомненно», — отметил эксперт.

Дандыкин добавил, что снятые по глупости или жадности видео украинских военных помогают российским бойцам в достижении целей. При этом собеседник Life.ru считает, что противник всё понимает, но всё равно хочет заработать на просмотрах и хайпе.