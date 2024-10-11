«Раз в месяц покупаю что-то из антиквариата»: Жирков рассказал о миллионных тратах на жизнь
Экс-футболист Юрий Жирков признался, что в месяц тратит больше миллиона рублей
Юрий Жирков. Обложка © TACC / Антон Новодережкин
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков признался, что в месяц тратит больше миллиона рублей. Как оказалось, 41-летний многодетный отец является большим поклонником антиквариата.
«Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Ещё трачу на детей, продукты. Трачу ли я миллион в месяц? Больше», — поделился Жирков в разговоре с «РБ Спорт».
Также он признался, что всегда жалеет о потраченных деньгах, когда покупает новые автомобили. Сейчас в собственности у Жиркова четыре машины. Недавно он купил новую и сразу же попал в ДТП — ремонтировали иномарку целых полгода.
Ранее сообщалось, что Жирков с супругой стали родителями в четвёртый раз. У пары 4 сентября родился сын. У них уже есть два мальчика и одна дочь. Пара вместе с 2008 года. О завершении спортивной карьеры Жирков объявил в феврале прошлого года. Он выступал за «Зенит», ЦСКА, московское «Динамо», «Анжи», «Химки», тамбовский «Спартак» и «Челси».