Аксёнов призвал заменить термин «новые регионы» на «исторические»

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются историческими регионами России, поэтому термин «новые регионы» здесь неуместен, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. В связи с этим он призвал потихоньку уходить от такой риторики.

«Исторически российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал Аксёнов, выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Кроме того, глава полуострова отметил мужество граждан, которые занимаются восстановлением освобождённых территорий, а также выразил благодарность всем жителям, проявившим терпение и понимание в сложившихся обстоятельствах.