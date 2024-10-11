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11 октября, 18:40

Аксёнов призвал заменить термин «новые регионы» на «исторические»

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Aksenov82

Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Aksenov82

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются историческими регионами России, поэтому термин «новые регионы» здесь неуместен, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. В связи с этим он призвал потихоньку уходить от такой риторики.

«Исторически российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — сказал Аксёнов, выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Кроме того, глава полуострова отметил мужество граждан, которые занимаются восстановлением освобождённых территорий, а также выразил благодарность всем жителям, проявившим терпение и понимание в сложившихся обстоятельствах.

Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. В честь этого события в 2023 году глава государства учредил новый праздник — День воссоединения новых регионов с РФ.

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Наталья Демьянова
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