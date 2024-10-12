Крупнейшая украинская компания по добыче титана ушла в частные руки
Украинская компания по добыче титана продана азербайджанскому бизнесмену Хасанову
Украинскую «Объединённую горно-химическую компанию» (ОГХК), крупнейшего добытчика и обогатителя титана на территории страны, приватизировали и продали частной компании. В результате прошедшего аукциона новым владельцем предприятия стал азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов, который предложил за активы около 4 миллиардов гривен, что эквивалентно 97 миллионам долларов. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль
Он подтвердил, что компания «Цемин Украина», принадлежащая Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации ОГХК. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, расположенные в Днепропетровской и Житомирской областях соответственно.
«Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК... Победитель аукциона предложил около 4 миллиардов гривен», — написал премьер в своём телеграм-канале.
Согласно утверждённым условиям сделки, новый владелец обязуется сохранить основной профиль предприятия, а также вложить не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию, погасить задолженности по зарплате перед сотрудниками и уплатить долги перед бюджетом.
Украина продолжает активную политику приватизации, и в последние годы были проданы несколько значительных государственных предприятий. Ранее киевские власти объявили о приватизации отеля «Украина» на Майдане Независимости и ряда крупных промышленных объектов, включая «Объединённую горно-химическую компанию» и другие стратегические активы, что позволяет иностранным инвесторам получать контроль над ключевыми секторами экономики страны. Эта тенденция вызывает споры и критику, так как многие эксперты считают приватизацию нецелесообразной на фоне продолжающегося конфликта в регионе.
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