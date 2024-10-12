Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 23:45

В Малайзии россиянка мешала проезду машин и теперь ей грозят удары плетью

Россиянке грозят удары плетью за нарушение общественного порядка в Малайзии

Задержанной в Малайзии россиянке грозит до шести ударов плетью за то, что она мешала движению транспорта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает местная газета Malay Mail.

Полиция округа Шах-Алам получила сообщение о том, что иностранка блокировала проезд машин 9 октября.

«По прибытии власти обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она стала агрессивной, и её задержала полиция. Дальнейшие проверки показали, что у женщины не было действительного удостоверения личности», — говорится в сообщении.

Как сообщается, 32-летняя россиянка — бездомная и проживает в Малайзии последние четыре года. Изначально она прибыла как туристка, но из-за пандемии коронавируса не смогла вернуться в Россию и не имела средств для вылета.

Женщина будет находиться под стражей до 22 октября 2024 года, в рамках расследования по закону об иммиграции, который предусматривает штраф, тюремный срок до пяти лет и до шести ударов плетью в случае признания вины.

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Турции пострадали трое россиян
В ДТП с перевернувшимся автобусом в Турции пострадали трое россиян

Ранее россиянина задержали в Португалии. Глава криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, в сговоре для совершения рыночных манипуляций и отмывании денег.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eporohin

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Малайзия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров