Никарагуа разрывает дипотношения с Израилем по указанию президента Ортеги

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил министерству иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо.

«Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», — заявила Мурильо в эфире телеканала Canal 4.

Ранее с призывом остановить боевые действия выступил президент Ирана. По его словам, Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз.