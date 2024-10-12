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12 октября, 00:31

Никарагуа разрывает дипотношения с Израилем по указанию президента Ортеги

Президент Никарагуа поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем

Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Обложка © Сайт Госдумы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Обложка © Сайт Госдумы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил министерству иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо.

«Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», — заявила Мурильо в эфире телеканала Canal 4.

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Ранее с призывом остановить боевые действия выступил президент Ирана. По его словам, Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договорённости, потому что знает, что за ним стоят США и Евросоюз.

Анатолий Цейко
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