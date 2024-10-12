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11 октября, 23:31

Российские силы вытеснили ВСУ из 19 населённых пунктов в Курской области

Алаудинов: 19 населённых пунктов в Курской области отбиты у ВСУ

Российские силы вытеснили ВСУ из 19 населённых пунктов в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов отметил, что в Курской области ежедневно уничтожается значительное количество противника. Он также добавил, что за почти два месяца в общей сложности было освобождено 19 населённых пунктов. Отдельно командир выделил ряд российских подразделений, в частности, морпехов 155-й бригады, которые проявили особую активность.

«Провели такие активные штурмовые действия, в результате которых за последние двое суток очень результативно они продвинулись вперёд, зачистили два населённых пункта, ещё два продолжают зачищать. Суджанское направление — наши ребята хорошо поработали. Получается, группа «Аида» у меня сожгла один танк, один ББМ», — добавил он.

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Ранее Алаудинов сообщил о панике среди украинских подразделений в Курской области. По его словам, текущая обстановка в регионе внушает оптимизм и позволяет надеяться на скорое освобождение территорий.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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