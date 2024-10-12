Врач предупредил о риске «окопной стопы» из-за прогулок в сырой обуви Дерматолог Иванов: Надевать осеннюю обувь рекомендуется при температуре 14 ℃ 12 октября, 03:30 Продолжительное нахождение в сырой обуви может привести к синдрому «окопной стопы». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EwaJOlow

Очень важно правильно выбрать обувь в осенний период, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья и избежать синдрома «окопнай стопы». Об этом в беседе с Life.ru предупредил дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Согласно словам специалиста, как только средняя дневная температура опускается ниже 14 ℃, настает время перейти на осеннюю обувь с высокой подошвой и утеплённой кожаной подкладкой. Более тёплые ботинки и сапоги на меху или шерсти следует доставать, когда термометры показывают 7–10 ℃.

Носить подходящую обувь по погоде так же важно, как надевать теплые куртки и пуховики осенью и зимой. Это поможет избежать переохлаждения. Даже если кажется, что вы не будете долго находиться на улице, обувь должна соответствовать времени года.

В тонких и низких ботинках и кроссовках в сырую погоду ноги неизбежно намокнут. Многим же в детстве бабушки и мамы говорили, что можно простыть, если промочить ноги. В этих словах есть доля правды! Конечно, чихать, шмыгать носом и кашлять человек начинает не из-за замёрзших и промокших ног — респираторные заболевания провоцируют вирусы и бактерии. Но переохлаждение снижает способность организма быстро и эффективно противостоять инфекции. Согласно одному небольшому исследованию, 10% из тех, кто промочил ноги, в течение 4–5 дней заболели. Роман Иванов Дерматолог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Кроме того, продолжительное нахождение в сырой обуви может привести к синдрому «окопной стопы». Этот синдром был впервые описан военными хирургами в 1812 году, когда солдаты страдали от отёков, трещин и болезненных мозолей на ногах из-за промокших сапог.

Симптомы могут проявиться всего через 10–14 часов, если ноги не высушить и не согреть. Сырые ботинки также создают идеальные условия для размножения грибов, что увеличивает риск инфекций, сопровождающихся зудом и язвами на коже.

«Так что важно одеваться по погоде, осенью и зимой носить на работу и учёбу сменную обувь. Ходить в уличных ботинках весь день тяжело и иногда даже вредно для здоровья. Лучше снимать их, чтобы ноги отдыхали, а обувь успела просохнуть до следующего выхода на улицу», — резюмировал специалист.

Ранее пульмонолог рассказала, почему кашель может не проходить годами. Как считает специалист, виной всему так называемый «остаточный кашель».

Авторы Андрей Горяничев