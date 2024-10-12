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12 октября, 01:28

В США арестована россиянка, поцарапавшая американского пограничника

Россиянку задержали в США за нападение на пограничника, ей грозит 8 лет тюрьмы

Власти США арестовали гражданку России Олесю Сумину и предъявили ей обвинение в нападении на офицера пограничной службы, сообщило Министерство юстиции страны.

Инцидент произошёл 9 октября, когда 43-летняя россиянка вместе с двумя детьми пересекла границу США и Канады, чтобы подать заявление на предоставление убежища. Однако канадские власти отказали ей, и её вернули к пункту пропуска в городе Баффало, штат Нью-Йорк.

По информации ведомства, Сумина проявила агрессию по дороге обратно, что заставило канадских пограничников предупредить американских коллег. Попытка провести интервью с женщиной с помощью переводчика не увенчалась успехом.

«Сумина не сотрудничала на протяжении всего интервью и не хотела предоставлять личную информацию. Когда офицеры попытались получить доступ к сотовому телефону Суминой, она схватила телефон и быстро положила его в карман. Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной,… схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера», — отметили в министерстве.

Министерство юстиции отметило, что ей грозит до восьми лет тюремного заключения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan Gutu

Анатолий Цейко
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