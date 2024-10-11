Дата слушания по делу россиянина Винника в США назначена на январь 2025 года

Суд Северного округа штата Калифорния назначил вынесение приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года. Согласно данным электронной базы суда, заседание пройдет в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) под председательством судьи Сьюзан Иллстон.