Дата слушания по делу россиянина Винника в США назначена на январь 2025 года
Американский суд вынесет приговор Александру Виннику 17 января 2025 года
Россиянин Александр Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Суд Северного округа штата Калифорния назначил вынесение приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года. Согласно данным электронной базы суда, заседание пройдет в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) под председательством судьи Сьюзан Иллстон.
Дело касается обвинений в отмывании денег, в мае Винник согласился на сделку с американской прокуратурой и признал свою вину.
Напомним, что Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб, а позже арестовали. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже закрытую криптовалютную биржу BTC-e. В августе 2022 года россиянина доставили в штаты, где он предстал перед судом.