Российские дипломаты посетили Александра Винника в калифорнийской тюрьме

В Вашингтоне стало известно о визите российских дипломатов в тюрьму «Санта Рита», где содержится гражданин России Александр Винник. Диппредставительство официально подтвердило, что сотрудники дипломатов прибыли в Калифорнию для осмотра захваченных американскими властями объектов дипломатической недвижимости, включая здание Генерального консульства в Сан-Франциско и резиденцию Генконсула.

По словам представителей посольства, в рамках визита российские дипломаты также посетили Александра Винника, который находится в заключении. Визит имел целью оказать поддержку россиянину и подтвердить приверженность России его правам и интересам. Дипломаты заверили Винника, что продолжат оказывать ему необходимое консульско-правовое содействие и предпринимать усилия для его освобождения и возвращения на родину.