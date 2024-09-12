Российские дипломаты посетили Александра Винника в калифорнийской тюрьме
В Вашингтоне стало известно о визите российских дипломатов в тюрьму «Санта Рита», где содержится гражданин России Александр Винник. Диппредставительство официально подтвердило, что сотрудники дипломатов прибыли в Калифорнию для осмотра захваченных американскими властями объектов дипломатической недвижимости, включая здание Генерального консульства в Сан-Франциско и резиденцию Генконсула.
По словам представителей посольства, в рамках визита российские дипломаты также посетили Александра Винника, который находится в заключении. Визит имел целью оказать поддержку россиянину и подтвердить приверженность России его правам и интересам. Дипломаты заверили Винника, что продолжат оказывать ему необходимое консульско-правовое содействие и предпринимать усилия для его освобождения и возвращения на родину.
Александра Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе 2022 года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.
Напомним, 31 августа 2017 года, США конфисковали российскую дипломатическую собственность в Вашингтоне и Сан-Франциско. В ответ на это Москва не прекращает попыток вернуть свои объекты, несмотря на неизменную позицию американских властей. В своём заявлении посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал действия США, назвав их пренебрежением международным правом и «банальным сведением счётов».
ТАСС / Юрий Малинов