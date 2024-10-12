Момент мощнейшего ночного взрыва в красноярской многоэтажке попал на видео

Ночью в многоэтажном доме на улице Лесопарковой в Красноярске произошёл взрыв, в результате которого, предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщил SHOT.

Инцидент произошёл на 10-м этаже здания, где сначала местные жители заметили сильный пожар, а затем раздался громкий звук.

Момент взрыва в многоквартирном доме Красноярска. Видео © Telegram / Красноярск №1

Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире, а осколки разбитого стекла разбросало по всему двору. Пострадавшего доставили в местную больницу, более 30 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. На месте происшествия работают экстренные службы.