Момент мощнейшего ночного взрыва в красноярской многоэтажке попал на видео
SHOT: В Красноярске в многоэтажке произошёл взрыв, один человек пострадал
Ночью в многоэтажном доме на улице Лесопарковой в Красноярске произошёл взрыв, в результате которого, предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщил SHOT.
Инцидент произошёл на 10-м этаже здания, где сначала местные жители заметили сильный пожар, а затем раздался громкий звук.
Момент взрыва в многоквартирном доме Красноярска. Видео © Telegram / Красноярск №1
Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире, а осколки разбитого стекла разбросало по всему двору. Пострадавшего доставили в местную больницу, более 30 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее взрыв в центре Смоленска перепугал горожан. На улице Дзержинского заметили легковушку, накрытую синим тентом. Сапёры, что-то нашли и взорвали это на месте. Оказалось, что местные отрабатывали соответствующие учения.
Telegram / Красноярск №1