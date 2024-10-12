Серб переехал в село под Херсоном и устроился на работу в местную администрацию

Гражданин Сербии Драган Милошевич поделился своей историей переезда в посёлок Каланчак в Херсонской области после начала специальной операции. Он приехал в Украину из Сербии, чтобы быть с женой. Однако на протяжении своего пребывания в стране он не раз сталкивался с проявлениями национализма. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Познакомился с женой через интернет, через игру. И так случилось, что приехал. Это было ещё в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия — Украина, оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать», — поделился он.

В 2022 году семья Милошевича переехала в Каланчак. Он отметил, что как серб, уважает Россию. Когда началось формирование административных учреждений в городе, Милошевич сразу пошёл устраиваться на работу и его приняли в военно-гражданскую администрацию.

Милошевич также получил российский вид на жительство и выразил желание стать гражданином России.