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12 октября, 04:23

Минобороны сообщило об уничтожении 47 беспилотников над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, речь идёт о Краснодарском крае, Курской и Белгородской областях. Также вражеские объекты были сбиты над акваторией Азовского моря.

«17 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области», — рассказали в Министерстве обороны.

Три мирных жителя ранены в Белгородском районе после атаки БПЛА
Три мирных жителя ранены в Белгородском районе после атаки БПЛА

Об атаке ВСУ на Краснодарский край сообщалось ранее. В результате происшествия повреждения получили несколько жилых домов, среди местного населения пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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