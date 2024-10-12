После интервью с Лебедевым на Дудя* завели административное дело

На блогера Юрия Дудя* завели административное дело за нарушение закона об иностранных агентах после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дудь*, являясь лицом, включённым в реестр иностранных агентов, разместил <...> видеоролик <...> без указания на то, что этот материал произведён и распространяется иностранным агентом», — говорится в сообщении.

Источник сообщил, что против Дудя* возбуждено административное дело по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. По данной статье ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Недавно потерявший до 70% рекламных доходов блогер Юрий Дудь* закрыл своё интернет-СМИ. Компания просуществовала всего два года с момента открытия. Там не числилось сотрудников, кроме генерального директора.