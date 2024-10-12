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12 октября, 05:52

После интервью с Лебедевым на Дудя* завели административное дело

Юрий Дудь*. Обложка © Telegram / Дудь

Юрий Дудь*. Обложка © Telegram / Дудь

На блогера Юрия Дудя* завели административное дело за нарушение закона об иностранных агентах после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дудь*, являясь лицом, включённым в реестр иностранных агентов, разместил <...> видеоролик <...> без указания на то, что этот материал произведён и распространяется иностранным агентом», — говорится в сообщении.

Источник сообщил, что против Дудя* возбуждено административное дело по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. По данной статье ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Юрий Дудь* пытается обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах
Юрий Дудь* пытается обжаловать штраф за нарушение закона об иноагентах

Недавно потерявший до 70% рекламных доходов блогер Юрий Дудь* закрыл своё интернет-СМИ. Компания просуществовала всего два года с момента открытия. Там не числилось сотрудников, кроме генерального директора.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Николай Рюмин
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