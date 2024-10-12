В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

Филиал Московского государственного университета (МГУ) в словенском городе Копер закрылся по инициативе зарубежной стороны. Он был единственным в Европе. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство [науки и высшего образования России] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — сказал он в беседе с РИА «Новости».