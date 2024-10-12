В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ
Филиал Московского государственного университета (МГУ) в словенском городе Копер закрылся по инициативе зарубежной стороны. Он был единственным в Европе. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство [науки и высшего образования России] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ректор университета также уточнил, что ВУЗ никогда не отказывался от международного сотрудничества, и делал всё для налаживания хороших отношений с партнёрами. Он также напомнил, что в МГУ обучается немало иностранцев, в том числе из Европы, которые участвуют в различных конкурсах и достигают новых вершин в образовании наравне с российскими студентами.
Ранее в беседе с Life.ru Садовничий назвал самые популярные у абитуриентов факультеты. Среди них факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов и мировой политики.
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