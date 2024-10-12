Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 06:55

В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

Филиал Московского государственного университета (МГУ) в словенском городе Копер закрылся по инициативе зарубежной стороны. Он был единственным в Европе. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал. Не мы закрывали. Министерство [науки и высшего образования России] к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ректор университета также уточнил, что ВУЗ никогда не отказывался от международного сотрудничества, и делал всё для налаживания хороших отношений с партнёрами. Он также напомнил, что в МГУ обучается немало иностранцев, в том числе из Европы, которые участвуют в различных конкурсах и достигают новых вершин в образовании наравне с российскими студентами.

Садовничий раскрыл проходной балл для поступления на бюджет в МГУ
Садовничий раскрыл проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Ранее в беседе с Life.ru Садовничий назвал самые популярные у абитуриентов факультеты. Среди них факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов и мировой политики.

Обложка ©

Unsplash / Vladimir Dementyev

Мария Любицкая
  • Новости
  • словения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров