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12 октября, 07:45

В Петербурге после рейда более ста мигрантов пожелали стать контрактниками

После рейдов на Сенном и Апраксином рынках в Санкт-Петербурге желание заключить контракт для поступления на военную службу выразили около 100 мигрантов. Им уже назначили необходимые медицинские обследования, передаёт пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Мигранты в военкомате после рейда в Петербурге. Видео © Telegram / «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»

Всего правоохранители проверили более 600 человек, более 150 доставили в военкомат для постановки на военный учёт. Один из мигрантов, который уже получил паспорт РФ, отказался вставать учёт, сейчас решается вопрос о лишении его гражданства страны. Для проверки в подразделения органов внутренних дел были доставлены 139 мигрантов.

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Ранее 10 натурализованных мигрантов-уклонистов удалось найти в результате рейда в Подмосковье. Гражданам провели разъяснительную беседу и направили их в военные комиссариаты.

Обложка ©

Telegram / «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»

Полина Никифорова
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