В Петербурге после рейда более ста мигрантов пожелали стать контрактниками

После рейдов на Сенном и Апраксином рынках в Санкт-Петербурге желание заключить контракт для поступления на военную службу выразили около 100 мигрантов. Им уже назначили необходимые медицинские обследования, передаёт пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Всего правоохранители проверили более 600 человек, более 150 доставили в военкомат для постановки на военный учёт. Один из мигрантов, который уже получил паспорт РФ, отказался вставать учёт, сейчас решается вопрос о лишении его гражданства страны. Для проверки в подразделения органов внутренних дел были доставлены 139 мигрантов.