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12 октября, 07:13

Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08:40 МСК, 12 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

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Ранее временные ограничения на работу вводили в московском аэропорту Внуково. Позднее их сняли, воздушная гавань продолжила принимать и отправлять рейсы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Матвей Константинов
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