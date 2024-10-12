Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы
Введены временные ограничения на работу аэропорта Казани, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08:40 МСК, 12 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения на работу вводили в московском аэропорту Внуково. Позднее их сняли, воздушная гавань продолжила принимать и отправлять рейсы.
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