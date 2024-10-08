Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений для воздушных судов

Международный аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэроузла, отметив, что ранее в авиагавани были введены временные ограничения.

«В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В связи с этим возникли изменения в расписании рейсов. На данный момент Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.