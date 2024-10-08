Аэропорт Внуково работает штатно после ограничений для воздушных судов
Международный аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе аэроузла, отметив, что ранее в авиагавани были введены временные ограничения.
«В период с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В связи с этим возникли изменения в расписании рейсов. На данный момент Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Судя по расписанию, после шести часов вечера по московскому времени задержались 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. При этом один рейс был отмен полностью, а четыре перенаправили в другие столичные аэропорты.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что аэропорты двух городов России закрывали в ночь на 22 сентября из-за угрозы атаки дронов. Самолёты не принимали воздушные гавани в Волгограде и Астрахани. А за несколько дней до этого аэропорты Татарстана перенаправили 10 самолётов в Самару и Чебоксары. Там также вводился план «Ковёр».
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