Иранские аэропорты возобновили приём и отправку рейсов после ограничений, введённых ранее. На данный момент авиаперелёты осуществляются в стандартном режиме.

«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 (22:30 мск) полёты осуществляются в обычном режиме», — приводит агентство IRNA заявление Организации гражданской авиации исламской республики.