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6 октября, 21:05

Иранские аэропорты возобновили приём и отправку рейсов

Иранские аэропорты возобновили приём и отправку рейсов после ограничений, введённых ранее. На данный момент авиаперелёты осуществляются в стандартном режиме.

«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 (22:30 мск) полёты осуществляются в обычном режиме», — приводит агентство IRNA заявление Организации гражданской авиации исламской республики.

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Тем временем международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири отменил все рейсы до утра 7 октября. Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы», в том числе генсека движения Хасана Насраллы. В свою очередь, Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Оксана Попова
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