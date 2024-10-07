Иранские аэропорты возобновили приём и отправку рейсов
Иранские аэропорты возобновили приём и отправку рейсов после ограничений, введённых ранее. На данный момент авиаперелёты осуществляются в стандартном режиме.
«В связи с устранением препятствий по эксплуатации объявленные ранее ограничения на авиарейсы были отменены. Сегодня с 23:00 (22:30 мск) полёты осуществляются в обычном режиме», — приводит агентство IRNA заявление Организации гражданской авиации исламской республики.
Тем временем международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири отменил все рейсы до утра 7 октября. Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы», в том числе генсека движения Хасана Насраллы. В свою очередь, Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом».
Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala