Аэропорт Бейрута вслед за Ираном тоже отменил все рейсы до утра понедельника

Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири отменил все рейсы до утра 7 октября. Ранее об аналогичной мере объявил Иран — там по всей стране отменили вылеты и посадки самолётов до утра понедельника.

Ранее газета The Washington Post написала, что Израиль может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, расположенным на Ближнем Востоке, приказано быть в состоянии повышенной боевой готовности. В свою очередь Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США.