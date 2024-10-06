Аэропорт Бейрута вслед за Ираном тоже отменил все рейсы до утра понедельника
Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири отменил все рейсы до утра 7 октября. Ранее об аналогичной мере объявил Иран — там по всей стране отменили вылеты и посадки самолётов до утра понедельника.
«Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21:00 (совпадает с московским) воскресенья до 6:00 понедельника», — сообщает правление гражданской авиации Ливана.
Ранее газета The Washington Post написала, что Израиль может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, расположенным на Ближнем Востоке, приказано быть в состоянии повышенной боевой готовности. В свою очередь Иран уже заготовил сотни ракет для запуска с западных границ в случаях агрессии из Израиля или США.
Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля порядка 500 ракет. В Тегеране назвали это ответом на смерть лидеров «Хезболлы», в том числе генсека движения Хасана Насраллы. В свою очередь, Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом».
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