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12 октября, 08:10

В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждён склад, на месте начался пожар

В подконтрольно Киеву Херсоне повреждён склад, там случилось возгорание. Об этом рассказал глава назначенной Украиной обладминистрации Александр Прокудин.

«Под ударами оказались складские помещения. На месте «прилёта» возник пожар», — написал он в соцсети.

Серб переехал в село под Херсоном и устроился на работу в местную администрацию
Серб переехал в село под Херсоном и устроился на работу в местную администрацию

Недавно российские войска ударили по месту скопления наёмников ВСУ на Херсонском направлении. Цели были поражены при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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