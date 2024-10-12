В подконтрольном ВСУ Херсоне повреждён склад, на месте начался пожар
В подконтрольно Киеву Херсоне повреждён склад, там случилось возгорание. Об этом рассказал глава назначенной Украиной обладминистрации Александр Прокудин.
«Под ударами оказались складские помещения. На месте «прилёта» возник пожар», — написал он в соцсети.
Недавно российские войска ударили по месту скопления наёмников ВСУ на Херсонском направлении. Цели были поражены при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».
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