Росавиация заявила, что работа аэропорта Казани восстановлена
В аэропорту Казани сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены ранее. Об этом сообщает пресс-служба Росавиация.
«Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты», — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня утром вводили ограничения на прилёты и вылеты в аэропорту Казани. Росавиация обосновала это мерами по обеспечению безопасности полётов гражданских воздушных судов.
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