Росавиация заявила, что работа аэропорта Казани восстановлена

В аэропорту Казани сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены ранее. Об этом сообщает пресс-служба Росавиация.

«Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты», — отмечается в сообщении.