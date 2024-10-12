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12 октября, 08:48

Минздрав: За сутки около 50 палестинцев погибли из-за атаки ЦАХАЛ по Газе

Почти 50 палестинцев стали жертвами атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в блокированном секторе Газа за минувшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

По данным ведомства, в результате атаки ЦАХАЛ 49 человек было убито, ещё 219 получили ранения. Между тем, общее число погибших в результате бомбардировок и обстрелов сектора Газа к настоящему времени достигло уже 42 175 человек, а число раненых составило 98 336.

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Ранее в ЦАХАЛ заявили, что за год ведения боевых действий в секторе Газа было уничтожено около 14 тысяч террористов. Всего по анклаву было нанесено около 40,3 тысяч авиаударов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Дарья Нарыкова
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