Минздрав: За сутки около 50 палестинцев погибли из-за атаки ЦАХАЛ по Газе

Почти 50 палестинцев стали жертвами атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в блокированном секторе Газа за минувшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

По данным ведомства, в результате атаки ЦАХАЛ 49 человек было убито, ещё 219 получили ранения. Между тем, общее число погибших в результате бомбардировок и обстрелов сектора Газа к настоящему времени достигло уже 42 175 человек, а число раненых составило 98 336.