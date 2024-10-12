Портится постамент: На могиле Шатунова появилось необычное послание для поклонников-кулинаров
На могиле Шатунова появилось послание для фанатов с просьбой не оставлять еду
Послание поклонникам Юрия Шатунова. Обложка © URA.ru / Виктор Васильев
Любимый миллионами россиян Юрий Шатунов ушёл из жизни больше двух лет назад, однако его могила и сейчас утопает в цветах. Фанаты приносят своему кумиру белые розы из знаменитой песни и не только... Именно поэтому там появилось необычное послание для поклонников.
Желающих поклониться звезде попросили не оставлять на могиле еду, потому что от неё портится поверхность постамента. Об этом с Троекуровского кладбища Москвы сообщает корреспондент URA.ru. По его словам, на могиле Шатунова соблюдается идеальная чистота, букеты аккуратно разложены.
«Однажды женщина даже блины принесла — хотела угостить Юрия. Разложила прямо на плите. Мы это увидели и попросили больше так не делать. Она даже обиделась: говорила, что со всей душой пекла. Хотя мы и объяснили: на плите после блинов, как и после другой еды, выпечки, остаются следы, которые трудно удалить», — объяснила ситуацию одна из поклонниц певца.
Ранее вдова Юрия Шатунова показала фото их подросшего 18-летнего сына Дэнниса. В соцсетях заметили, что мальчик похож на своего отца.