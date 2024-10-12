Портится постамент: На могиле Шатунова появилось необычное послание для поклонников-кулинаров

Любимый миллионами россиян Юрий Шатунов ушёл из жизни больше двух лет назад, однако его могила и сейчас утопает в цветах. Фанаты приносят своему кумиру белые розы из знаменитой песни и не только... Именно поэтому там появилось необычное послание для поклонников.

Желающих поклониться звезде попросили не оставлять на могиле еду, потому что от неё портится поверхность постамента. Об этом с Троекуровского кладбища Москвы сообщает корреспондент URA.ru. По его словам, на могиле Шатунова соблюдается идеальная чистота, букеты аккуратно разложены.