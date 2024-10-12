На территории Курской области бойцы ВСУ совершают убийства мирных жителей с особой жесткостью, рассказали ТАСС в военно-следственных органах. Следователи уже установили, в каких бригадах обитают ВСУшники-убийцы.

«В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населённого пункта», — рассказали военные службы один из эпизодов.

Также они рассказали об убийстве, которое произошло в начале августа этого года. Его совершили бойцы тех же подразделений. Они с особой жестокостью убили трёх человек, а также обстреляли пункты эвакуации мирного населения. В конце сентября они подожгли дома мирных жителей в селе Волоконск. Две постройки оказались полностью разрушены, а восемь — значительно повреждены.