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12 октября, 09:02

Следователи зафиксировали убийства жителей с особой жестокостью под Курском

На территории Курской области бойцы ВСУ совершают убийства мирных жителей с особой жесткостью, рассказали ТАСС в военно-следственных органах. Следователи уже установили, в каких бригадах обитают ВСУшники-убийцы.

«В конце августа украинские военнослужащие из состава 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населённого пункта», — рассказали военные службы один из эпизодов.

Также они рассказали об убийстве, которое произошло в начале августа этого года. Его совершили бойцы тех же подразделений. Они с особой жестокостью убили трёх человек, а также обстреляли пункты эвакуации мирного населения. В конце сентября они подожгли дома мирных жителей в селе Волоконск. Две постройки оказались полностью разрушены, а восемь — значительно повреждены.

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Ранее Life.ru рассказывали, что украинцы убивают на территории Курской области даже детей. Так, у волонтёра Марии убили маму, являвшуюся инвалидом первой группы, отца, а также 96-летнюю бабушку.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Полина Никифорова
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