Збруева могут выписать из больницы уже на следующей неделе, узнал Life.ru
SHOT: Актёра Александра Збруева готовят к выписке из больницы
Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Актёра Александра Збруева, у которого ранее обнаружили поражение головного мозга, готовят к выписке из больницы. Об этом сообщает SHOT.
Как выяснил телеграм-канал, звезда «Большой перемены» по-прежнему госпитализирован, однако спектакли с его участием в театре «Ленком» отменять не собираются. Ближайший — «Вишнёвый сад» — запланирован на 22 октября. В театре подтвердили, что 86-летний Збруев примет в нём участие. Сейчас артист чувствует себя хорошо, смеётся и улыбается. Каждый день его навещает главный администратор «Ленкома». При благоприятном раскладе, Збруева выпишут на следующей неделе, и он сможет начать подготовку к спектаклям.
Ранее Life.ru писал, что у Збруева обнаружили поражение головного мозга, которая обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Как считают врачи, это может быть последствием перенесённого инсульта.