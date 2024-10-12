Збруева могут выписать из больницы уже на следующей неделе, узнал Life.ru

Как выяснил телеграм-канал, звезда «Большой перемены» по-прежнему госпитализирован, однако спектакли с его участием в театре «Ленком» отменять не собираются. Ближайший — «Вишнёвый сад» — запланирован на 22 октября. В театре подтвердили, что 86-летний Збруев примет в нём участие. Сейчас артист чувствует себя хорошо, смеётся и улыбается. Каждый день его навещает главный администратор «Ленкома». При благоприятном раскладе, Збруева выпишут на следующей неделе, и он сможет начать подготовку к спектаклям.