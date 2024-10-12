В Балтийском море потушили пожар на нефтяном танкере Annika, который вспыхнул неподалёку от города Кюлунгсборн. Об этом доложило командование ФРГ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Северном и Балтийском морях на своем сайте.

«Пожарные Ростока и Любека осмотрели внутреннее пространство судна. Огня больше нет», — говорится в сообщении.

На данный момент судно отбуксировано в порт Ростока. Сообщается, что возгорание случилось в лакокрасочном отделении, а не в машинном, как считали прежде.