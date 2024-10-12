В Балтийском море потушили пожар на нефтяном танкере Annika
Пожар на нефтяном танкере в Балтийском море. Видео © X / Rostock_Heute
В Балтийском море потушили пожар на нефтяном танкере Annika, который вспыхнул неподалёку от города Кюлунгсборн. Об этом доложило командование ФРГ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Северном и Балтийском морях на своем сайте.
«Пожарные Ростока и Любека осмотрели внутреннее пространство судна. Огня больше нет», — говорится в сообщении.
На данный момент судно отбуксировано в порт Ростока. Сообщается, что возгорание случилось в лакокрасочном отделении, а не в машинном, как считали прежде.
Напомним, утром 12 октября в Балтийском море у берегов Германии загорелся нефтяной танкер Annika. Очевидцы сообщали, что пожаром на судне были слышны взрывы. На борту находилось около 640 тонн нефти.