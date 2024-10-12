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12 октября, 09:36

В Балтийском море потушили пожар на нефтяном танкере Annika

Пожар на нефтяном танкере в Балтийском море. Видео © X / Rostock_Heute

Пожар на нефтяном танкере в Балтийском море. Видео © X / Rostock_Heute

В Балтийском море потушили пожар на нефтяном танкере Annika, который вспыхнул неподалёку от города Кюлунгсборн. Об этом доложило командование ФРГ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Северном и Балтийском морях на своем сайте.

«Пожарные Ростока и Любека осмотрели внутреннее пространство судна. Огня больше нет», — говорится в сообщении.

На данный момент судно отбуксировано в порт Ростока. Сообщается, что возгорание случилось в лакокрасочном отделении, а не в машинном, как считали прежде.

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Напомним, утром 12 октября в Балтийском море у берегов Германии загорелся нефтяной танкер Annika. Очевидцы сообщали, что пожаром на судне были слышны взрывы. На борту находилось около 640 тонн нефти.

Николай Рюмин
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