Карьера забуксовала? Исправить проблему помогут 4 простых шага

Процесс развития карьеры требует больших усилий и временных затрат, и иногда она может «забуксовать». Однако исправить негативную ситуацию можно, если соблюдать определённые правила. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Семёнова. Она предложила россиянам четыре простых шага.

Прежде всего необходимо определить цели и задачи. В интервью радио Sputnik эксперт подчеркнула, что для достижения целей важно составить конкретный план действий. Пути развития карьеры можно обговорить с руководством. Не исключено, что потребуется сменить должность.

Кроме того, очень важно проявлять инициативность. Не нужно стесняться брать на себя дополнительные обязанности, а для расширения квалификации стоит пройти дополнительные тренинги. Особенное внимание карьерный консультант рекомендовала уделять лидерским качествам.

«Лидерство — это не только управление людьми, но и умение мотивировать их и вдохновлять на достижение общих целей. Будьте терпеливы и настойчивы, и рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены», — подчеркнула эксперт.

Ещё один шаг на пути к успешной карьере — расширение круга общения. Новые знакомые могут открыть вам новые возможности, поэтому стоит участвовать в профессиональных сообществах, а также посещать конференции и семинары, уверена Семёнова.