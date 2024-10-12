Дюжина жителей Чикаго целый час обносила грузовой поезд, лишь половину поймали

В Чикаго произошло массовое разграбление грузового поезда. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.

В Чикаго в районе Вест-Сайд среди бела дня разграбили грузовой поезд Толпа разграбила грузовой вагон в Чикаго. Видео © X / trishu2325

«Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершённое в пятницу днём в районе Вест-Сайд», — уточняется в материале.

Очевидцы инцидента рассказали, что в ограблении, которое продолжалось почти час, принимали участие не менее дюжины человек, прежде чем прибыла полиция. Позднее компания, которой принадлежит поезд, прокомментировала ситуацию. Там заявили, что транспортное средство находилось в данном районе в ожидании пересадки на железную дорогу-партнёра. Силовики задержали по меньшей мере шесть человек.