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12 октября, 10:03

Дюжина жителей Чикаго целый час обносила грузовой поезд, лишь половину поймали

В Чикаго произошло массовое разграбление грузового поезда

В Чикаго произошло массовое разграбление грузового поезда. Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.

В Чикаго в районе Вест-Сайд среди бела дня разграбили грузовой поезд

Толпа разграбила грузовой вагон в Чикаго. Видео © X / trishu2325

«Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершённое в пятницу днём в районе Вест-Сайд», — уточняется в материале.

Очевидцы инцидента рассказали, что в ограблении, которое продолжалось почти час, принимали участие не менее дюжины человек, прежде чем прибыла полиция. Позднее компания, которой принадлежит поезд, прокомментировала ситуацию. Там заявили, что транспортное средство находилось в данном районе в ожидании пересадки на железную дорогу-партнёра. Силовики задержали по меньшей мере шесть человек.

Поддельный бейджик помог москвичу ограбить турфирму
Поддельный бейджик помог москвичу ограбить турфирму

Ранее  Life.ru рассказал, как в американском штате Вирджиния мужчина в ковбойской шляпе и компании трёх попугаев ограбил McDonald’s. В помещение мужчина зашёл с попугаями на плечах. Он принялся требовать от продавца отдать ему всё из кассы, угрожая похожим на нож предметом.

Обложка ©

X / trishu2325

Мария Любицкая
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