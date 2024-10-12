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12 октября, 10:51

«Дроны-драконы»: В США рассказали о новом беспилотнике ВСУ

NYT: ВСУ используют беспилотники, выбрасывающие раскалённый металл

Военнослужащие ВСУ используют в бою беспилотники, которые при атаке выбрасывают раскалённый металл. Об этом сообщает газета The New York Times. Указывается, что им дали название «дроны-драконы».

«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию», — говорится в материале.

В материале утверждается, что украинские военные заливают в канистры беспилотников смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Главная особенность получаемого термита в том, что его практически невозможно потушить. К слову, в ООН и международных организациях высказывали опасения по поводу таких дронов: они могут нанести ущерб окружающей среде, а последствия от применения «ужасающие». Однако Киев игнорирует возражения.

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Угроза атак беспилотников в российских регионах стала частым явлением, однако средства ПВО успешно пресекают возможные атаки. Например, в ночь на 11 октября системы ПВО сбили над регионами Росси десять украинских беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Мария Любицкая
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