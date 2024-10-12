ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области

За минувшие сутки украинская армия потеряла свыше 400 военных и 18 единиц боевой техники в ходе второго этапа контрнаступления ВС России в Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, также семь ВСУшников сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и Vampire, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей ВСУ. В Минобороны добавили, что всего за время боёв в курском приграничье противник потерял свыше 22 300 бойцов.