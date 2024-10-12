Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 10:53

ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в Курской области

За минувшие сутки украинская армия потеряла свыше 400 военных и 18 единиц боевой техники в ходе второго этапа контрнаступления ВС России в Курской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, также семь ВСУшников сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и Vampire, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей ВСУ. В Минобороны добавили, что всего за время боёв в курском приграничье противник потерял свыше 22 300 бойцов.

А недавно около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение неподалёку от села Ольговка Курской области в результате второго этапа контрнаступления ВС РФ. Помимо этого, за сутки войска выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки.

«Больше чем уверен»: Алаудинов дал прогноз об окончании СВО на основе Священного Писания
«Больше чем уверен»: Алаудинов дал прогноз об окончании СВО на основе Священного Писания
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров