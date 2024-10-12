В Германии 18 зрителей обратились к врачам, посетив кровавую секс-оперу

После посещения Штутгартской государственной оперы 18 зрителям стало плохо, им потребовалась помощь медиков. Всё дело в количестве откровенных сцен в спектакле, передаёт The Guardian.

Постановка 38-летнего хореографа Флорентины Хольцингер насыщена, мягко говоря, странными моментами: настоящими половыми актами, пирсингом живых частей тела, обилием крови, поджариванием человеческой плоти и многим другим. Сценарий рассказывает о молодой монахине, которая воспылала страстью к Иисусу Христу. Другие постановки Хольцингер включали в себя свежие экскременты и мастурбацию.

«Это опера о прорыве подавленного женского либидо, поэтому мы решили повеселиться», — объяснила непотребности на сцене Хольцингер.

В ответ на то, что зрителям после просмотра постановки потребовалась помощь медиков, организаторы заявили, что перед походом в театр необходимо внимательно читать описание.