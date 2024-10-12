Есть в каждом доме: Назван простой продукт, снижающий риск развития деменции
Nutrients: Регулярное употребление куриных яиц снижает риск развития деменции
Регулярное употребление куриных яиц может значительно снижать риск развития деменции. К такому выводу пришли учёные из Университета Вулверхэмптона и Королевского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.
В ходе эксперимента были проанализированы данные 466 добровольцев старше 50 лет, половина из которых страдала деменцией. Особое внимание специалисты уделяли частоте употребления яиц, которая варьировалась от нескольких раз в день до полного отсутствия в рационе. Результаты показали, что лишь 28,3% добровольцев с деменцией употребляли яйца каждый день, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 41,6%. Примечательно, что участники эксперимента, которые ели яйца два и более раз в день, не получили значимых преимуществ в снижении риска развития деменции по сравнению с теми, кто употреблял их однократно.
По мнению учёных, ежедневное включение яиц в рацион существенно снижает вероятность появления нейродегенеративных патологий. Впоследствии эти данные могут стать основой для разработки рекомендаций по питанию для пожилых людей.
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