Есть в каждом доме: Назван простой продукт, снижающий риск развития деменции

В ходе эксперимента были проанализированы данные 466 добровольцев старше 50 лет, половина из которых страдала деменцией. Особое внимание специалисты уделяли частоте употребления яиц, которая варьировалась от нескольких раз в день до полного отсутствия в рационе. Результаты показали, что лишь 28,3% добровольцев с деменцией употребляли яйца каждый день, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 41,6%. Примечательно, что участники эксперимента, которые ели яйца два и более раз в день, не получили значимых преимуществ в снижении риска развития деменции по сравнению с теми, кто употреблял их однократно.