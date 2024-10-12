Кадровый дефицит: Почему людей старше 50 лет всё охотнее берут на работу

Российские работодатели начали всё чаще принимать в компании людей старше 50 лет. К примеру, в Москве возрастных соискателей берут на работу на общих основаниях в 40% случаев. Ещё 27% руководителей готовы предоставить пенсионерам отдельные должности.

Эксперт Наталья Голованова уверена, что отечественный рынок труда находится под воздействием демографической ситуации в России. Чтобы преодолеть кадровый дефицит, работодателям приходиться использовать две стратегии, уточнила собеседница «Вечерней Москвы».

«Первая — больше ресурсов вкладывают в удержание персонала — ему повышают зарплату. Вторая стратегия — работодатели расширяют «воронку найма» за счёт работы с молодыми и возрастными соискателями», — отметила эксперт.

По её словам, если ранее пики зарплатных ожиданий приходились на кандидатов в возрасте 30–39 лет, то сейчас и 40–49-летние граждане увеличили свою запросы. Так, в столице среди людей старше 50 лет популярностью пользуются профессии с зарплатными ожиданиями до 350 тысяч рублей, например, инженер или врач.