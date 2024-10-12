Есть и не толстеть: Учёные выявили 14 «генов стройности» и рассказали, как их активировать

Учёные Эссексого университета провели эксперимент с участием 38 добровольцев с весом от 70 до 80 килограммов. Три раза в день в течение восьми недель они занимались бегом. Время пробежки составляло 30 минут, передаёт Daily Mail.

Одним добровольцам удалось скинуть пять килограммов, а другим — только два. Учёные проанализировали около 100 генов, прежде чем удалось выявить 14 «генов стройности». Они способствуют более быстрому снижению веса. Гены разделили на две группы: связанные с метаболизмом, питанием и ожирением, а также гены, влияющие на интеллектуальное и психологическое состояние.

«Это исследование выявило некоторые важные гены, связанные с уменьшением размера джинсов, но важно помнить, что эти гены ничего не сделают без физических упражнений и изменения образа жизни, поскольку все они взаимосвязаны», — сказал доктор Генри Чанг.

Уточняется, что 62% сброшенного веса были связаны с генетическими факторами, а 37% – с физическими упражнениями и образом жизни. Вместе с тем для раскрытия потенциала «генов стройности» также важно правильно питаться и вести здоровый образ жизни.