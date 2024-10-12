В США женщине пришлось сажать самолёт из-за сердечного приступа у мужа-пилота

В Калифорнии во время полёта у 78-летнего пилота Элиота Альпера случился сердечный приступ. Его супруге Ивонн, сидевшей рядом, пришлось сесть за штурвал. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США.

Провести время на легкомоторном самолёте супруги решили 4 октября. Однако в один миг полёт превратился в настоящий кошмар. Внезапно мужчине стало плохо, потому жене пришлось пересесть за штурвал, несмотря на то, что она не имеет опыта управления воздушным судном. Во время полёта женщина оперативно сообщила о происшествии в аэропорт Бейкерсфилда, где ей дали инструкции по безопасной посадке.

В точке, куда должен был приземлиться самолёт с супругами, уже ждала бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пилота сердечный приступ. К сожалению, его не удалось привести в чувства.