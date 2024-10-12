Пожар на хлебозаводе в Туле полностью ликвидирован
Пожар на хлебозаводе в Туле полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Видео © Telegram / МЧС России
«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.
На опубликованных МЧС кадрах видно, как пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Как ранее сообщал Life.ru, возгорание произошло днём на хлебозаводе «Авангард» на Скуратовской улице. Площадь пожара составляла 800 квадратов. В тушении приняли участие 30 спасателей и восемь единиц техники.
Telegram / МЧС России