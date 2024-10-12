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12 октября, 11:52

Пожар на хлебозаводе в Туле полностью ликвидирован

Пожар на хлебозаводе в Туле полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Видео © Telegram / МЧС России

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных МЧС кадрах видно, как пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщал Life.ru, возгорание произошло днём на хлебозаводе «Авангард» на Скуратовской улице. Площадь пожара составляла 800 квадратов. В тушении приняли участие 30 спасателей и восемь единиц техники.

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Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Демьянова
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