Пожар на хлебозаводе в Туле полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Видео © Telegram / МЧС России

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных МЧС кадрах видно, как пожарные проливают здание и осматривают его после окончания тушения. Предварительно, обошлось без пострадавших.