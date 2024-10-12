Поза важна: Россиянам назвали 10 правил для точного измерения давления

За 30 минут до измерения давления нужно отказаться от кофе, алкоголя и курения. Каким ещё правилам нужно при этом придерживаться, объяснил терапевт Алексей Водовозов.

«За 30 минут до измерения избегать кофеина, алкоголя, никотина, излишеств нехороших, физической нагрузки. Несоблюдение этого пункта может дать до +20 мм рт.ст. Сесть в кресло или на стул с опорой для спины. Если держать спину только за счёт мышц, это +6 +10 мм рт.ст3», — написал врач в телеграм-канале.

Водовозов дополнил, что необходимо полностью поставить ноги на ступни. Если этого не сделать, показатели давления могут быть увеличены на +5 +10 мм ртутного столба. Также эксперт советует не скрещивать ноги. Следующее правило — выбрать манжету нужного размера. По словам специалиста, резиновая камера внутри её покрывающей ткани должна охватывать 80–100% плеча. Также необходимо класть манжету на голую кожу, иначе можно получить +50 мм ртутного столба.

«Рука с манжетой — на столе, середина манжеты — на уровне сердца. А вот тут возможно и снижение реального показателя, и завышение — за счёт высокого или низкого наложения манжеты», — пояснил Водовозов.

Медик рекомендует перед началом измерения давления дать человеку пять минут отдохнуть — даже с манжетой на руке. Затем необходимо провести саму процедуру, записать показатель, а через минуту повторить. Водовозов отметил, что первый замер обычно оказывается выше, чем в реальности.