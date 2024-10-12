«Думала, что это сон»: В Англии девушка получила вместе с обувью опаснейшего скорпиона
Daily Mail: Студентка из Англии обнаружила в посылке с обувью скорпиона
В Англии студентка обнаружила в пришедшей посылке с обувью опасного скорпиона. Об этом происшествии пишет Daily Mail.
После вскрытия долгожданной посылки жительница Англии София Алонсо-Моссингер обнаружила в коробке с ботинками ядовитого скорпиона. Испугавшись, девушка позвала соседей по общежитию. На помощь ей пришёл студент-зоолог Оливер Джеймс. При помощи кухонных щипцов он перенёс членистоногого в пластиковый контейнер.
«Я думала, что это сон», — вспоминает женщина.
Первое время пока скорпион находился в общежитии, студенты подкармливали его через кухонное бумажное полотенце. Затем членистоногое забрал Национальный центр по защите животных.
А ранее Life.ru писал, что в Белоруссии изъяли партию оружия, которая пришла из России под видом сантехники. Внутри посылки были пистолет сигнальный модели МР-371, кобура, два магазина и 19 патронов. Возбуждено уголовное дело.
© Wikipedia / Per-Anders Olsson