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12 октября, 13:30

Хватал и оскорблял: Выпнувший студентку из кабинета учитель уже проявлял агрессию

На учителя из Хабаровска, выволокшего студентку из кабинета, уже жаловались

Преподаватель из техникума в Хабаровске, который выволок студентку из кабинета по полу, рукоприкладствовал и ранее. Об этом заявила одна из учащихся учебного заведения, где произошёл инцидент. С её слов, мужчина позволял себе хватать детей за шею и оскорблять их.

«До этого он за шею брал ребёнка, по жопе кого-то бил. Это ненормально. Какие бы наши дети ни были, это не даёт права педагогу обращаться так с ними. Можно обратиться к завучу, написать докладную на детей, вызвать родителей в конце концов», — рассказала женщина в беседе с «Газетой.ru».

Женщина заявила, что конфликт между учащейся и преподавателем завязался после того, как та не смогла верно ответить на заданный вопрос. С пострадавшей работает СК. Также сообщается, что в руководстве учреждения запретили рассказывать об инциденте. Вскоре после случившегося завуч потребовала с учащихся объяснительные и запретила распространяться об инциденте.

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Напомним, инцидент произошёл на паре по русскому языку в Хабаровском техникуме транспортных технологий. Преподаватель выволок студентку из кабинета за шкирку, её однокурсники успели заснять происходящее на камеру.

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Telegram / Хабарай

Мария Любицкая
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