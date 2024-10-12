Хватал и оскорблял: Выпнувший студентку из кабинета учитель уже проявлял агрессию

Преподаватель из техникума в Хабаровске, который выволок студентку из кабинета по полу, рукоприкладствовал и ранее. Об этом заявила одна из учащихся учебного заведения, где произошёл инцидент. С её слов, мужчина позволял себе хватать детей за шею и оскорблять их.

«До этого он за шею брал ребёнка, по жопе кого-то бил. Это ненормально. Какие бы наши дети ни были, это не даёт права педагогу обращаться так с ними. Можно обратиться к завучу, написать докладную на детей, вызвать родителей в конце концов», — рассказала женщина в беседе с «Газетой.ru».

Женщина заявила, что конфликт между учащейся и преподавателем завязался после того, как та не смогла верно ответить на заданный вопрос. С пострадавшей работает СК. Также сообщается, что в руководстве учреждения запретили рассказывать об инциденте. Вскоре после случившегося завуч потребовала с учащихся объяснительные и запретила распространяться об инциденте.