Прохожие спасли женщину от насильника в Подмосковье

В подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от насильника, который начал домогаться её на улице. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным СК, вечером 10 сентября подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте, напал на местную жительницу. Мужчина пытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. Закончить задуманное злоумышленнику не дали прохожие, которые появились в неожиданный момент и заступились за женщину. Насильнику же тогда удалось скрыться, однако вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.