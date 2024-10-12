Прохожие спасли женщину от насильника в Подмосковье
СК: В Подмосковье задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать женщину
В подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от насильника, который начал домогаться её на улице. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Видео с подозреваемым в попытке изнасилования женщины в Красногорске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
«В Красногорске задержан иностранный гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении местной жительницы», — говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, вечером 10 сентября подозреваемый, находясь на улице в безлюдном и неосвещённом месте, напал на местную жительницу. Мужчина пытался силой снять с неё одежду, причинив при этом телесные повреждения. Закончить задуманное злоумышленнику не дали прохожие, которые появились в неожиданный момент и заступились за женщину. Насильнику же тогда удалось скрыться, однако вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
А недавно в Ставропольском крае задержали учителя сельской школы после публикации видео, на котором домогался до пятиклассницы. Сейчас органы проводят несколько экспертиз для вынесения приговора. Мужчину арестовали.
Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области