В Курской области сбили две ракеты ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Ещё одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Также губернатор поблагодарил российских военных за защиту региона от атак ВСУ. О первой украинской ракете, сбитой над территорией региона силами ПВО, Смирнов сообщил в 13:52.