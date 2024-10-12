В Курской области сбили две ракеты ВСУ
Смирнов: Средства ПВО сбили вторую за день ракету ВСУ в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Ещё одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области», — написал он в телеграм-канале.
Также губернатор поблагодарил российских военных за защиту региона от атак ВСУ. О первой украинской ракете, сбитой над территорией региона силами ПВО, Смирнов сообщил в 13:52.
Ранее на территории Курской и Воронежской областей была объявлена опасность атаки БПЛА. Подразделения ПВО, как сообщили местные власти, привели в боевую готовность для отражения возможных угроз.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин