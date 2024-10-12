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12 октября, 13:10

В Курской области сбили две ракеты ВСУ

Смирнов: Средства ПВО сбили вторую за день ракету ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Ещё одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Также губернатор поблагодарил российских военных за защиту региона от атак ВСУ. О первой украинской ракете, сбитой над территорией региона силами ПВО, Смирнов сообщил в 13:52.

Ранее на территории Курской и Воронежской областей была объявлена опасность атаки БПЛА. Подразделения ПВО, как сообщили местные власти, привели в боевую готовность для отражения возможных угроз.

Российская Армия освободила уже 15 населённых пунктов Курской области
Российская Армия освободила уже 15 населённых пунктов Курской области
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Демьянова
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