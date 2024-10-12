В Дамаске прошла международная российско-сирийская конференция «Пути Авиценны»

В Дамаске в смешанном формате прошла двухдневная II Международная Российско-Сирийская конференция по здравоохранению «Пути Авиценны». Собравшийся на мероприятие эксперты поделились опытом проведения сложных операций, а также результатами применения инновационных технологий на практике. Это, как ожидается, поможет участникам лучше познакомиться с современными тенденциями в области здравоохранения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поприветствовал участников конференции. Видео © Telegram / ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»

«Сегодня в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучаются 706 граждан Сирии. Убеждён, что конференция внесёт ощутимый вклад в развитие сотрудничества между нашими странами

в сфере здравоохранения, укрепления профессиональных, научных и просто дружественных связей между Россией и Сирией», — обозначил в своем приветствии Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Над организацией масштабного мероприятия трудились Минздрав, Минобрнауки, Минобороны РФ совместно с Министерством высшего образования и научных исследований и Минздравом Сирийской Арабской Республики. Также приняли участие в подготовке конференции Сеченовский Университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговский Университет) и Университет Дамаска.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выказал благодарность сирийской стороне за инициативность. Также во время мероприятия замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий провёл ряд встреч с сирийскими коллегами. В программе конференции были представлены 60 докладов из Сирии и России. Обсуждение велось вокруг актуальных тем в областях офтальмологии, акушерства и гинекологии, педиатрии, эпидемиологии и других.