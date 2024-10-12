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12 октября, 14:14

В Испании нашли подлинные останки Колумба после 20 лет исследований

DM: Анализ ДНК подтвердил обнаружение останков Колумба в испанской Севилье

Христофор Колумб - испанский мореплаватель. Обложка © Wikipedia / Sebastiano del Piombo

Христофор Колумб - испанский мореплаватель. Обложка © Wikipedia / Sebastiano del Piombo

Анализ ДНК подтвердил обнаружение останков великого мореплавателя Христофора Колумба в испанской Севилье после 20 лет исследования человеческих костей, найденных в местном соборе. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail (DM).

Авторы статьи отметили, что тело мореплавателя несколько раз перемещали. Некоторые эксперты отмечали, что Колумб был похоронен в Доминиканской Республике. Эти новости взбудоражили людей и они начали охотиться за останками флотоводца.

На протяжении двух десятилетий учёные сравнивали ДНК человеческих костей, найденных в испанском соборе, с ДНК родственников и потомков Колумба, в частности его сына Эрнандо и брата Диего. В результате специалистам удалось обнаружить связь между ними, что доказало — останки первопроходца действительно хранятся в Испании.

«Сегодня это с помощью новых технологий появилась возможность проверить, так что теория о том, что останки из Севильи принадлежат Христофору Колумбу, окончательно подтверждена», — пояснил судмедэксперт Мигель Лоренте, который руководил исследованиями.

Христофор Колумб является испанским мореплавателем, флотоводцем и картографом, открывшим Америку в 1492 году. Он первым из достоверно известных путешественников пересёк Атлантический океан в субтропической и тропической полосе Северного полушария.

Археологи нашли останки существа, похожего на хоббита
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А ранее Life.ru писал, что на Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста Сэнди Ирвина. Он вместе с легендарным альпинистом Джорджом Мэллори пропал во время экспедиции на Эверест в 1924 году. Останки тела Мэллори были обнаружены в 1999 году, а местонахождение Ирвина не было известно до сих пор.

Дарья Нарыкова
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